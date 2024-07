Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Die SPD beginnt ihren Wahlkampf mit einem Bürgergespräch mit Olaf Scholz.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Samstag zu einem Bürgergespräch in Weimar erwartet. Für die Thüringer SPD ist das der Auftakt zum Landtagswahlkampf.

Weimar - Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl startet die Thüringer SPD in die heiße Phase des Wahlkampfs. Zum Auftakt wird Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag zu einem Bürgergespräch in Weimar erwartet. Zu dem Gespräch, an dem auch der Thüringer Parteichef und Spitzenkandidat Georg Maier teilnimmt, sind Menschen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft eingeladen worden.

Die SPD regiert in Thüringen seit 2014 gemeinsam mit Linken und Grünen, seit 2019 in einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte sie 8,2 Prozent der Zweitstimmen erzielt. Zuletzt sah eine Insa-Umfrage die SPD bei 7,0 Prozent.