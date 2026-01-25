29.000 Bratwürste, fünf Tonnen Wurst: Thüringer Spezialitäten waren auf der Grünen Woche gefragt. Viele Aussteller mussten ihre Produkte während der Messe mehrfach nachbestellen.

Erfurt/Berlin - Thüringen hat zum Abschluss der Grünen Woche in Berlin eine erfolgreiche Bilanz seines Messeauftritts gezogen. Mit 74 Ausstellern auf dem stets gut besuchten Gemeinschaftsstand habe sich der Freistaat einmal mehr als erste Adresse für nachhaltige Landwirtschaft, hochwertige Lebensmittel und ländlichen Tourismus präsentiert, hieß es aus dem Agrarministerium. Die Thüringer Aussteller seien mit den Umsätzen und der Besucherresonanz erneut sehr zufrieden gewesen.

„Viele Aussteller waren ausverkauft und mussten schon während der Messetage laufend Produkte nachbestellen“, sagte Agrarministerin Colette Boos-John (CDU). Unter anderem wurden 29.000 Bratwürste, fünf Tonnen Wurst sowie 15.300 Liter an Getränken verkauft. Die Vermarktung kulinarischer Spezialitäten wurde erneut mit touristischen Angeboten aus den ländlichen Regionen des Landes kombiniert.

Nach ersten Schätzungen lockte die weltgrößte Verbrauchermesse für Ernährung, Landwirtschaft, ländlichen Tourismus und Gartenbau in diesem Jahr rund 350.000 Besucher an. Insgesamt waren 1.600 Aussteller aus 50 Ländern vertreten.