Eine Taucherbrille und Schnorchel liegen in einem Freibad am Beckenrand.

Berlin - In fünf Berliner Freibädern können Besucherinnen und Besucher in diesem Sommer Tickets fast nur noch online kaufen. In den Sommerbädern Pankow, Neukölln, Kreuzberg, Am Insulaner und Humboldthain haben die Kassen ab Juni nur bis 10 Uhr geöffnet - danach erfolgt der Ticketverkauf online, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Mittwoch mitteilten.

Der Einlass in die Bäder soll so entspannter verlaufen. Zusätzlich zeigt den Angaben zufolge eine Ampel online, wie stark die Freibäder ausgelastet sind - und ob der Einlass möglicherweise gestoppt wird.

Das Sommerbad Mariendorf öffnet laut Bäder-Betriebe wegen Fliesenarbeiten am Schwimmerbecken zwei Wochen später als geplant am 15. Juni. Im Gegenzug können Schwimmer das Stadtbad Lankwitz besuchen, das bis zum 15. Juni offen bleibt.