Berlin - Der Berliner Tiergartentunnel als wichtige Nord-Süd-Verbindung in der Innenstadt ist erneut gesperrt. Betroffen seien seit dem frühen Morgen beide Richtungen, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Buslinien werden demnach umgeleitet, Autofahrer müssen sich andere Routen suchen, auf denen sie mehr Zeit brauchen und Staugefahr besteht. Gründe für die Sperrung wurden nicht genannt. Laut Polizei gab es keinen Unfall im Tunnel. In der Vorwoche war der Tunnel tagelang in Richtung Norden gesperrt, weil sich ein Lastwagen mit einem alkoholisierten Fahrer an einer Abfahrt zu einem Parkhaus verkeilt hatte. Dabei war auch Tunneltechnik beschädigt worden.