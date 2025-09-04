Richtung Kreuzberg konnten Autofahrer schon seit Dienstag wieder durch den Tunnel fahren. Jetzt ist auch die Spur nach Moabit frei.

Ein Lastwagen hatte sich am Montag im Tiergartentunnel verkeilt – und dabei Tunneltechnik beschädigt. (Archivbild)

Berlin - Der Berliner Tiergartentunnel ist nach dem Lkw-Unfall am Montagabend wieder in beide Richtungen befahrbar. Die restlichen Reparaturarbeiten sollen im Laufe planmäßiger Tunnelsperrungen erledigt werden, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Bei dem Unfall hatte sich ein betrunkener Fahrer mit seinem Lastwagen verkeilt. Verbaute Tunneltechnik wurde beschädigt. Der Fahrer wurde im Krankenhaus behandelt.