Autofahrer aufgepasst: Der Tiergartentunnel bleibt heute spontan für acht Stunden geschlossen. Welche Verkehrsmittel und Linien betroffen sind.

Berlin - Der Berliner Tiergartentunnel wird heute von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen voll gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Genaue Gründe für die achtstündige Sperrung wurden nicht mitgeteilt. Betroffen sind neben Autofahrern unter anderem auch Passagiere der Buslinien M41 und M85, die normalerweise durch den 2,4 Kilometer langen Straßentunnel fahren.