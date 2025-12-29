In der Weihnachtszeit werden immer wieder Haustiere ausgesetzt. Das Berliner Tierheim hat Zahlen veröffentlicht.

Berlin - Das Berliner Tierheim hat in der Weihnachtswoche 28 Tiere aufgenommen - den eigenen Angaben zufolge zehn mehr als im Vorjahreszeitraum. Zehn Hunde und zehn Katzen und weitere Tiere kamen im Tierheim unter, wie der Tierschutzverein mitteilte. Zwei Hunde und eine Katze waren entlaufen und kamen zu ihren Haltern zurück, wie es hieß.

Unter anderem brachte die Polizei einen Staffordshire-Terrier-Welpen am 24. Dezember vorbei, den die Beamten in Alt-Moabit gefunden hatten. Mehrere Katzen wurden laut Tierheim bei Minustemperaturen in Taschen oder Boxen abgestellt.

Schon zuvor hatte ein Sprecher des Vereins gesagt: „Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel sowie Reptilien wie Bartagamen, Schlangen oder Schildkröten sind fühlende Lebewesen – und keine spontanen Festtagsüberraschungen.“

Fundtiere kommen den Angaben zufolge nach fünf Tagen in die Sammelstelle ins Tierheim, wenn sich keine Halter melden. Danach sucht der Verein nach einem neuen Zuhause für die Tiere.