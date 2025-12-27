Hannover - Tierische Geschichten hat es auch in diesem Jahr einige gegeben. Eine Auswahl aus Niedersachsen:

Urlaubsfund mit Folgen - Streit um Kater Aramis

Bei einem Inselbesuch entdeckten Urlauber Ende 2024 auf der Nordseeinsel Norderney einen vermeintlich streunenden Kater und nahmen ihn mit nach Hause nach Nordrhein-Westfalen. Das Problem: Das Tier - eine neunjährige Bombay-Katze - hat ein Zuhause auf der Insel und wurde schmerzlich vermisst. Wo ihr Haustier war, erfuhren die rechtmäßigen Besitzer schließlich von einer Tierarztpraxis in NRW, die den Kater untersuchte und einen implantierten Chip auslas. Doch die Familie aus NRW wollte Aramis nicht mehr hergeben, die Polizei wurde eingeschaltet. Zu einer Einigung kam es später ohne Polizei, im Januar wurde Kater Aramis übergeben - zur großen Freude der rechtmäßigen Besitzer.

Schwein mit Herzfleck im Fell

Das Bentheimer Landschwein Wilma sorgte im Zoo Hannover für Aufsehen. Grund ist sein Äußeres, denn das Tier trägt auf der rechten Seite einen herzförmigen Fleck. Von seinen Pflegern wird das Schwein deshalb auch „Herzchen“ genannt. Die Musterung ist demnach eine „Laune der Natur“ und passt gut zu Wilmas freundlichem Charakter. Bentheimer Landschweine haben schwarze Flecken auf dem Körper, können bis zu 75 Zentimeter hoch und bis zu 250 Kilogramm schwer werden. Wilma lebt im Zoo Hannover seit 2025 auf Meyers Hof - einem Gelände mit alten Fachwerkhäusern und Tierrassen der Vergangenheit.

Sorge um Nachwuchs von Fridolin und Mai

Storch Fridolin und seine Partnerin Mai bekamen auch in diesem Jahr Nachwuchs. Doch dann der Schreck: Bei einem Angriff durch einen anderen Weißstorch Ende Juni wurden die beiden Jungstörche am Kopf und Hals verletzt, wie das Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde berichtete. Einer davon brauchte eine Behandlung und kam vorübergehend in eine Voliere. Glücklicherweise heilten die Wunden schnell, im Juli zeigte sich die Familie vereint auf dem Nest. Storch Fridolin ist in Niedersachsen bekannt, weil das Nabu-Artenschutzzentrum regelmäßig über ihn berichtet. Interessierte können das Nest von Fridolin und Mai über eine Live-Webcam im Internet beobachten.

Hahn Hermann auf dem Autobahnrastplatz

Ein Hahn auf einem Rastplatz neben der A28 in Ostfriesland sorgte wochenlang für Anrufe von besorgten Menschen bei der Polizei. Die Beamten gaben dem Gockel den Namen Hermann, doch einfangen ließ sich das Tier zunächst nicht. Den Besitzer machte die Polizei auch nicht ausfindig. Tierretter schafften es schließlich, Hermann einzufangen und brachten ihn zu einem Gnadenhof.

Alligator in Vechta?

Ein junger Mann wandte sich Mitte Juni an die Stadt Vechta und zeigte ein Video von einem Krokodil, das angeblich in einem Regenrückhaltebecken schwamm. Das 2,5 Hektar große Gelände wurde daraufhin vorübergehend abgesperrt, mehrere Helfer suchten nach dem Tier. Die Stadtverwaltung ließ Drohnen aufsteigen. Auch eine Lebendfalle mit einer toten Ratte als Köder wurde aufgebaut. Zwischenzeitlich war sogar davon die Rede, notfalls das Wasser aus dem Rückhaltebecken abzulassen. Dann stellte sich bei einer intensiveren Prüfung der nur wenige Sekunden langen Aufnahme heraus, dass diese nicht in Vechta aufgenommen wurde.

Schildkröte Ernie im Haifischbecken

Die Grüne Meeresschildkröte Ernie lebt seit diesem Jahr im Aquarium Wilhelmshaven im großen Haibecken. Mit einem Gewicht von fast 100 Kilogramm ist die Schildkröte deutlich schwerer und größer als die anderen Tiere im Becken. Ernie sei der Chef im Ring, sagte der Aquariumsleiter Kai Czepa im September über den gepanzerten Neuzugang. Die Grüne Meeresschildkröte schwimmt mit Katzenhaien, Schwarzspitzen-Riffhaien und Rochen in einem Becken. Um das Futter gibt es dem Aquariumsleiter zufolge keinen Streit. Während die verschiedenen Haiarten Fische oder Krabben fressen, ernährt sich die Schildkröte vegetarisch. „Am liebsten mag er Brokkoli“, berichtete Czepa.

Kater Gorden als Stammgast einer Bankfiliale

Dank regelmäßiger Krauleinheiten von Kunden und Bankangestellten fand Kater Gorden in einer Bankfiliale im friesischen Bockhorn ein zweites Zuhause. Der Kater machte es sich in diesem Jahr gern im Bankvorraum neben dem Geldautomaten auf einem Stuhl gemütlich und beobachtete das Treiben.