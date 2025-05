Einbeck - Drei buchstäblich schwarze Schafe auf der Straße haben Polizei und Passanten im Landkreis Northeim in Atem gehalten. Die drei Lämmer hätten in ihrem „jugendlichen Leichtsinn“ mehrere vielbefahrene Straßen und Wege in Einbeck überquert, teilte die Polizei zu dem Vorfall am Donnerstag mit. Zunächst gelang es nicht, die Tiere einzufangen. Beamte und Passanten schafften es aber, sie von Straßen fernzuhalten.

Nach längerer Verfolgung konnten die Tiere dann auch eingefangen werden, wie die Polizei mitteilte. Die drei Schafe wurden zunächst dem Tierschutzverein Einbeck übergeben, weil ihr Besitzer nicht feststand. „Gemeinsam konnte der tierische Einsatz gelöst werden“, so die Polizei.