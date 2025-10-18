Die Fußballerinnen aus Jena erkämpfen sich beim HSV einen Punkt. Die Situation bleibt aber schwierig.

Hamburg (dpa) – Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena haben sich im Kellerduell beim Hamburger SV mit einem späten Ausgleich einen Punkt gesichert. Im Volksparkstadion kamen die Thüringerinnen beim Aufsteiger zu einem 1:1 (0:0). Victoria Schulz sorgte mit ihrem Tor in der 78. Minute für die HSV-Führung, ehe Rieke Tietz kurz vor Schluss ausglich (89.).

Das Team von Trainer Florian Kästner wartet aber weiter auf den ersten Saisonsieg und liegt mit zwei Punkten auf einem der zwei Abstiegsplätze. Der Rückstand auf den HSV auf Rang zwölf beträgt vier Zähler.

HSV hat Entscheidung auf dem Fuß

In der Hansestadt war Jena nach einer guten halben Stunde mit dem 0:0 noch gut bedient. Torhüterin Jasmin Janning, die erstmals in dieser Saison in der Liga anstelle von Hannah Etzold im Kasten stand, konnte in der 26. Minute einen Versuch von Nina Räcke gerade noch an die Latte lenken.

Doch nach einem Fehler von HSV-Keeperin Larissa Haidner hatte Melina Reuter kurz vor der Pause die große Chance, konnte aber noch entscheidend gestört werden.

Bei der Hamburger Führung der kurz zuvor eingewechselten Schulz sah Janning dann unglücklich aus. Die 20 Jahre alte Torhüterin versuchte den zentralen Schuss nach oben abzuwehren, der abgefälschte Ball rutschte ihr aber durch die Hände und fiel ins Tor. Der HSV ließ in der Folge gute Gelegenheiten zur Entscheidung aus. Dann setzte Isabella Jaron Tietz stark in Szene, die überlegt verwandelte.