Bremen - Ihr neuer Job bei Werder Bremen hat bei der Bundesliga-Trainerin und TV-Expertin Friederike „Fritzi“ Kromp auch mit einer prominenten Fürsprache zu tun. Der ZDF-Kollege und frühere Werder-Profi Per Mertesacker habe ihr sehr zu diesem Wechsel geraten, verriet die 40-Jährige bei ihrer Vorstellung in Bremen. „Er hat von seiner Vergangenheit bei Werder und seiner Freundschaft zu Clemens Fritz gesprochen. Per konnte mir nur raten und empfehlen, es zu machen. Er hat mich in meiner Entscheidung bestärkt.“

Kromp arbeitet seit 2022 als ZDF-Expertin. Parallel dazu trainierte sie die deutsche U17-Nationalmannschaft und in den vergangenen zwei Jahren die U20-Juniorinnen von Eintracht Frankfurt.

Bei Werder tritt Kromp die Nachfolge von Thomas Horsch an. Ihren Wechsel nach Bremen beschrieb sie als „eine längere Reise, die ich da durchleben durfte. Mein erster Gedanke war: Das ist aber weit weg zu Hause“, sagte Kromp. „Ich bin aus Würzburg, habe 15 Jahre in München gelebt, studiert, gearbeitet und war jetzt zwei Jahre in Frankfurt. Und Frankfurt war gefühlt das Nördlichste für mich, was ich mir vorstellen konnte.“

Aber: Bremen habe „ein gewisses Flair und der Verein sowieso“, meinte die neue Trainerin. „Hier ist ganz viel Power von dem Traditionsclub Werder Bremen, die ich richtig spüren konnte.“