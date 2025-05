Erfurt - Gartenbesitzer sollten sich nach Expertinnenansicht verstärkt Gedanken über die Nutzung von Regenwasser machen. Das sei mit Blick auf wegen des Klimawandels zu erwartende häufigere Starkregenereignisse und längere Trockenphasen geboten, sagt Kerstin Beckert, Geschäftsführerin des Thüringer Landesverbands der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL). „Das kann von der stinknormalen Regentonne über einen Teich und vielleicht sogar zur Zisterne gehen, die man einbaut, um Regenwasser aufzufangen“, so Beckert. Lösungen müssten individuell nach den örtlichen Möglichkeiten gesucht werden.

Hinter Nachbars Gartenzaun - „Offene Gärten“ ab Sonntag

Wie unterschiedlich private Gärten aussehen können, das können Interessierte auch in diesem Jahr wieder bei den „Offenen Gärten“ in Thüringen erleben. Der DGGL-Landesverband organisiert mit dem Landesverband des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten die Aktionstage. Dabei öffnen Privatleute aber auch Vereine ihre Gärten, die in der Regel nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Jährlich sind dem DGGL-Landesverband zufolge etwa 350 Gärten in 18 bis 22 Thüringer Städten dabei. Den Auftakt machen in diesem Jahr etwa 22 Gärten in Bad Blankenburg, Rudolstadt und Saalfeld, sowie 18 grüne Oasen in Erfurt und Umgebung am Sonntag (25. Mai). Bis die Aktion am 29. Juni in Bad Langensalza und Umgebung endet, stehen noch Termine in etlichen anderen Städten und Regionen an, nämlich am 1., am 8., am 15. und am 22. Juni.

Eingangsgärten halten Übersicht bereit

An sogenannten Eingangsgärten, deren Adressen online zu finden sind, erhalten Besucher gegen einen geringen Geldbetrag einen Eintrittsstempel und eine Liste mit allen Gärten, die in der jeweiligen Region am jeweiligen Tag mitmachen. Geöffnet sind die Gärten an den Aktionstagen in der Regel zwischen 10.00 und 17.00 Uhr.

Gartenfestival am Schloss Kochberg

Für Liebhaber grüner Oasen gibt es am Wochenende aber noch einen weiteren spannenden Termin: Am Samstag (24. Mai) laden das Liebhabertheater Schloss Kochberg und die Klassik Stiftung Weimar zum Gartenfestival rund ums

Schloss ein. Gegen Eintritt können Besucher etwa auf einem Gartenmarkt bummeln sowie das Schlossmuseum und das Theater besichtigen.