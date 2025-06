Wien - Titelverteidiger SC Magdeburg bekommt es in der Gruppenphase der Handball-Champions-League mit Rekordsieger FC Barcelona aus Spanien und dem französischen Spitzenteam Paris Saint-Germain zu tun. Das ergab die Auslosung am Nachmittag bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien. Komplettiert wird die Gruppe B durch Wisla Plock (Polen), GOG Gudme (Dänemark), Pick Szeged (Ungarn), HC Zagreb (Kroatien) und Eurofarm Pelister (Nordmazedonien).

Der deutsche Meister Füchse Berlin durfte sich schon vor der Auslosung darüber freuen, dass sein dänischer Ausnahme-Linkshänder Mathias Gidsel zum wertvollsten Spieler der abgelaufenen Saison gewählt wurde. Die Gegner der Hauptstädter, die das Endspiel am 15. Juni gegen Magdeburg verloren hatten, in der Gruppe A sind Aalborg HB (Dänemark), One Veszprem (Ungarn), Industria Kielce (Polen), HBC Nantes (Frankreich), Sporting Lissabon (Portugal), Dinamo Bukarest (Rumänien) und Kolstad HB (Norwegen).

Ludwigsburgs Frauen treffen auf zwei dänische Teams

Frauenmeister HB Ludwigsburg bekommt es in der Gruppe B mit den dänischen Teams Odense HB und Ikast HB sowie CSM Bukarest (Rumänien), Brest Bretagne HB (Frankreich), FTC Budapest (Ungarn), HC Podravka (Kroatien) und Krim Mercator Ljubljana (Slowenien) zu tun.

Borussia Dortmund als zweiter deutscher Starter spielt in Gruppe A mit Titelverteidiger Györi KC aus Ungarn. Dazu geht es für den Viertplatzierten der abgelaufenen Bundesligasaison gegen Storhamar Handball Elite (Norwegen), Metz HB (Frankreich), Team Esbjerg (Dänemark), Gloria Bistrita (Rumänien), Buducnost Podgorica (Montenegro) und DVSC Schaeffler (Ungarn).

Die Champions-League-Saison der Frauen beginnt am 6. September und endet mit dem Final Four am 6. und 7. Juni 2026 in Budapest. Die Männer starten am 10. September und spielen ihre Endrunde am 13. und 14. Juni nächsten Jahres in Köln.