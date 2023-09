Magdeburg - Cheftrainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg erwartet beim FC Schalke 04 eine harte und unbequeme Aufgabe. „Es ist eine sehr unangenehme Mannschaft, weil sie mit enormer Wucht und großer Zweikampfstärke spielt. Sie sind eng am Mann und versuchen immer, den Gegner unter Druck zu setzen“, sagte Titz am Donnerstag bei der Pressekonferenz in Magdeburg. An diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky) auf Schalke und auch in den nächsten Wochen muss er auf Mo El Hankouri verzichten, der sich im Training einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hat. „Er wird leider bis Ende der Vorrunde ausfallen“, sagte Titz.

Insgesamt werden 6000 FCM-Anhänger nach Gelsenkirchen reisen. Die Arena ist mit 62 000 Zuschauern ausverkauft. Der FCM ist noch ungeschlagen in dieser Saison und überraschte zuletzt mit einem 6:4 gegen Erstliga-Absteiger Hertha BSC. Schalke hat erst einen Sieg, aber schon drei Niederlagen auf dem Konto.