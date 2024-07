Nach einem Streit auf der Eisenbahnstraße in Leipzig ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann gestorben. Gibt es eine Spur zum Täter?

Leipzig. - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Leipzig läuft die Suche nach dem Täter. Bislang sei noch unbekannt, wer den 39-Jährigen in der Nacht zum Sonntag auf der Eisenbahnstraße so schwer verletzt hat, dass er wenig später starb, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Bisherigen Informationen zufolge soll es eine tätliche Auseinandersetzung gegeben haben. Ob Waffen im Spiel gewesen seien, werde noch ermittelt. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Zeugen hatten den schwerverletzten Mann in der Nacht zum Sonntag in der Eisenbahnstraße liegen sehen und die Polizei gerufen, wie es hieß. Später starb der Mann den Angaben zufolge im Krankenhaus.

Auf der Eisenbahnstraße kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die teilweise tödlich oder mit schweren Verletzungen endeten. Die Straße gilt als einer der Kriminalitätsschwerpunkte in Leipzig.