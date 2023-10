Blumen, Kerzen und ein Engel für eine 14-Jährige aus Nordhessen, die tot in einem Waldstück gefunden wurde.

Bad Emstal/Kassel - Nach dem mutmaßlichen Mord an einer 14-Jährigen aus Nordhessen schweigt der 20 Jahre alte Tatverdächtige bislang. „Im Rahmen der richterlichen Vorführung am vergangenen Freitag hat er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und keine Angaben zur Sache gemacht“, teilte die Staatsanwaltschaft Kassel am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Dem Beschuldigten sei ein Pflichtverteidiger bestellt worden. „Ob die Verteidigung sich für den Beschuldigten zur Sache einlassen wird, bleibt abzuwarten.“

Der 20-Jährige - ein Bekannter des Mädchens - soll für den Tod der Schülerin verantwortlich sein. Gegen ihn erging am Freitag nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kassel Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Die Leiche wurde am Donnerstag vergangener Woche am Rande eines Feldwegs im nordhessischen Bad Emstal (Landkreis Kassel) entdeckt, nachdem die 14-Jährige seit dem Vorabend vermisst worden war.

Als die tote 14-Jährige gefunden war, war der Mann laut Staatsanwaltschaft aufgrund seiner gemachten Angaben „in den Fokus der Ermittlungen“ gerückt. Eine Durchsuchung - auch einer Wohnung, in der sich der deutsche Staatsangehörige zuvor aufgehalten hatte - habe den Anfangsverdacht bekräftigt. So sei bei ihm unter anderem das Mobiltelefon des Opfers gefunden und sichergestellt worden. Details und mögliche Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Laut Staatsanwaltschaft ist die Kasseler Kriminalpolizei nun mit den weiteren Ermittlungen beschäftigt. „Insbesondere sind Handydaten auszuwerten, Zeugen zu vernehmen“, hieß es am Montag. Auch Hinweisen aus der Bevölkerung, insbesondere aus dem Kreise der Familie der Verstorbenen, werde nachgegangen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sei es nicht möglich, zu einzelnen Schritten der Erkenntnisgewinnung Stellung zu nehmen.