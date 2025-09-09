Zwei Monate nach seinem Tod wird von Theatermacher Claus Peymann Abschied genommen. Beigesetzt werden soll der Regisseur in Berlin - nach einer allerletzten Reise nach Wien.

Berlin - Rund zwei Monate nach dem Tod von Theatermacher Claus Peymann soll in Berlin und Wien von ihm Abschied genommen werden. Peymann werde am 26. September in Berlin auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt, teilte das Berliner Ensemble mit. Wenige Tage zuvor ist bereits ein großes Ritual in Wien geplant.

Das Wiener Burgtheater will am 22. September auf der Feststiege Abschied von Peymann nehmen. Sein Sarg soll dafür nach Angabe des Theaters nach Wien gebracht und begleitet von einem Trauerzug um das Theater gefahren werden.

Theaterregisseur Peymann war im Juli im Alter von 88 Jahren gestorben. Von 1986 bis 1999 war er Direktor des Burgtheaters gewesen, danach leitete er bis 2017 das Berliner Ensemble. Dort soll am 26. Oktober mit einer Matinee samt Weggefährtinnen und Weggefährten an ihn erinnert werden.