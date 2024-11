Leipzig. - Aufgrund eines Todesfalls ist die Kriminalpolizei im Nordwesten von Leipzig im Einsatz. Zu den genauen Umständen laufen die Ermittlungen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Polizei und Rettungskräfte wurden am Mittwochabend wegen eines medizinischen Notfalls zu einem Mehrfamilienhaus in der in der Georg-Schumann-Straße in Möckern gerufen, wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtete.

Vor Ort sei ein Mensch mit schweren Verletzungen gefunden worden. Er wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Er sei inzwischen gestorben. Nähere Angaben zu den Todesumständen und zur Identität seien bisher nicht bekannt.