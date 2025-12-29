Zeugen entdecken einen schwer verletzten Mann am Hagenower Ring. Trotz aller Rettungsversuche kommt jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen laufen.

Berlin - In der Nacht auf Montag ist ein 69-jähriger Mann am Hagenower Ring in Neu-Hohenschönhausen niedergestochen worden. Die Attacke überlebte er nicht. Zeugen fanden den Mann und alarmierten die Behörden, wie die Polizei mitteilte. Die Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Mann starb noch vor Ort.

Ein 23-Jähriger stellte sich der Polizei und wurde festgenommen. Über ein Motiv, die genaue Tatwaffen oder den Ablauf der Tat machte die Polizei keine Angaben. Die vierte Mordkommission des LKA ermittelt.