  3. Angriff in Berlin: Tödliche Attacke: 69-Jähriger stirbt noch vor Ort

Zeugen entdecken einen schwer verletzten Mann am Hagenower Ring. Trotz aller Rettungsversuche kommt jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen laufen.

Von dpa 29.12.2025, 03:23
Die Mordkommission ermittelt, weil ein Mann in Berlin niedergestochen wurde. (Archivbild) Soeren Stache/dpa

Berlin - In der Nacht auf Montag ist ein 69-jähriger Mann am Hagenower Ring in Neu-Hohenschönhausen niedergestochen worden. Die Attacke überlebte er nicht. Zeugen fanden den Mann und alarmierten die Behörden, wie die Polizei mitteilte. Die Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Mann starb noch vor Ort.

Ein 23-Jähriger stellte sich der Polizei und wurde festgenommen. Über ein Motiv, die genaue Tatwaffen oder den Ablauf der Tat machte die Polizei keine Angaben. Die vierte Mordkommission des LKA ermittelt.