Potsdam - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Wachmann auf dem Gelände einer Potsdamer Flüchtlingsunterkunft startet in den kommenden Monaten der Prozess am Landgericht. Das Verfahren gegen den angeschuldigten Mann werde voraussichtlich in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres beginnen, erklärte eine Sprecherin des Gerichts. Der 38-Jährige, der aktuell in Untersuchungshaft sitzt, wird wegen Totschlags angeklagt.

Die Polizei hatte am Morgen mitgeteilt, die Ermittlungen abgeschlossen zu haben und die Akten der Staatsanwaltschaft übergeben zu haben. Die Behörde hat nun die Anklage erarbeitet und dem Landgericht übergeben. Das Gericht ließ das Verfahren zu.

Der Angeschuldigte mit südafrikanischer Staatsbürgerschaft soll einen 33 Jahre alten Wachmann mit syrischer Staatsangehörigkeit am 30. Mai so schwer verletzt zu haben, dass dieser später in einer Klinik starb. Der 38-Jährige wohnte in der Potsdamer Unterkunft und wurde nach einer Großfahndung in Berlin festgenommen.