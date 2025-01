Potsdam - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Wachmann auf dem Gelände einer Potsdamer Flüchtlingsunterkunft startet in wenigen Wochen der Prozess am Landgericht. Der erste Verhandlungstermin sei der 20. Februar, erklärte eine Sprecherin des Gerichts. Der 38 Jahre alte Verdächtige, der aktuell in Untersuchungshaft sitzt, wird wegen Totschlags angeklagt. Bislang sind zehn Gerichtstermine angesetzt.

Der 38-Jährige mit südafrikanischer Staatsbürgerschaft soll einen 33 Jahre alten Wachmann mit syrischer Staatsangehörigkeit am 30. Mai mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass dieser später in einer Klinik starb. Der mutmaßliche Täter wohnte in der Potsdamer Unterkunft und wurde nach einer Großfahndung in Berlin festgenommen. Er soll das Opfer mehrfach in die Brust gestochen haben, sodass dieser letztlich an Verletzungen am Herzen und inneren Blutungen starb.