Berlin - Nach zwei tödlichen Messerangriffen auf Frauen innerhalb weniger Tage in Berlin fordert die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg erneut Konsequenzen. „Wir müssen endlich etwas gegen diese brutalen Morde von Männern an Frauen tun“, sagte die CDU-Politikerin und sprach von „purem Frauenhass“. „Ich appelliere daher erneut an Justizminister Buschmann: ​Nehmen sie die Fußfessel in das Gewaltschutzgesetz auf.“

„Gleichzeitig prüfen wir auf Landesebene​, ob und wie gesetzliche Änderungen und Präventivmaßnahmen angepasst werden können. ​Eines steht fest: So kann und darf es nicht weitergehen.“

Buschmann ist offen für Einsatz von Fußfesseln

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte zuletzt in einem Interview gesagt, er sehe in elektronischen Fußfesseln für Täter ein Mittel im Kampf gegen häusliche Gewalt und sei offen, sie einzusetzen. Die elektronische Fußfessel übermittelt den Aufenthaltsort - nähert sich jemand trotz eines Annäherungs- und Kontaktverbots etwa der Wohnung der Betroffenen, wird die Polizei alarmiert

In Berlin wurde am Mittwoch eine 36 Jahre alte und am Freitag eine 28 Jahre alte Frau erstochen. In beiden Fällen stehen Männer in Verdacht. Bei dem Angreifer der 36-Jährigen soll es sich um den Ex-Mann gehandelt haben, die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von einem Femizid aus. Femizid bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner.

Weitere Frau bei Messerangriff verletzt

Am Freitag wurde zudem eine 38-jährige Frau in Berlin von einem Mann gewürgt und mit einem Küchenmesser angegriffen. Die Polizei ging dazwischen und nahm den 32-jährigen Mann fest. Die Frau kam ins Krankenhaus.