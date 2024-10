Berlin - Er soll den neuen Freund seiner Ex-Partnerin vor deren Wohnhaus in Berlin-Neukölln erstochen haben. Knapp zwei Monate später hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags gegen den 39-Jährigen erhoben, wie ein Sprecher mitteilte.

Demnach stellte sich der Beschuldigte wenige Stunden nach der Tat am 9. August selbst der Polizei. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft gab der Mann dabei an, sich selbst verteidigt zu haben.

Laut Anklage soll der 39-Jährige den neuen Partner bei seiner Ex-Freundin im Treppenhaus getroffen und ihn bedrängt haben. Dann soll er ihm auf den Gehweg gefolgt sein. Als sich der 34-Jähriges das verbat, soll es zum Streit gekommen sein. Dabei soll der neue Partner den Ex weggeschubst haben. Daraufhin soll der 39-Jährige ihm mit einer schwungvollen Bewegung in den Hals gestochen haben. Der Mann starb zwei Tage später im Krankenhaus.