Der gewaltsame Tod des 21-jährigen Lorenz durch Polizeischüsse in Oldenburg bewegt viele Menschen. Eine Initiative ruft nun dazu auf, einen neuen Platz nach dem Opfer zu benennen.

Oldenburg - Bei der Namenssuche für eine neue Freizeitfläche in Oldenburg wirbt die Initiative „Gerechtigkeit für Lorenz“ dafür, dem durch Polizeischüsse getöteten jungen Mann ein Denkmal zu setzen. „Helft uns und stimmt für Lorenz-Platz“ heißt es in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. Ein Sprecher der Gruppe bestätigte den Aufruf auf Anfrage.

Es handelt sich um das frühere Grundstück des Finanzamtes. Nach Angaben der Stadt ist auf 5.700 Quadratmeter Fläche in wenigen Monaten ein lebendiger, naturnaher Treffpunkt für alle Generationen geworden. Die offizielle Eröffnung ist für diesen Freitag, 15. August, geplant. Das Team Social Media und Partizipation der Stadt ruft dazu auf, Vorschläge für die Benennung des Areals zu machen. Eine Jury soll anschließend die fünf schönsten Namen auswählen, die online zu Abstimmung gestellt werden.

Ein Polizist hatte den Deutschen in der Nacht zu Ostersonntag in der Oldenburger Fußgängerzone erschossen. Nach den bisherigen Ermittlungen steht fest, dass der Beamte fünfmal in Richtung des jungen Mannes schoss und ihn mindestens dreimal von hinten in Oberkörper, Hüfte und Kopf traf. Zudem wurde der Schwarze möglicherweise durch einen Streifschuss am Oberschenkel verletzt. Lorenz starb im Krankenhaus. Ob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den beschuldigten Polizisten erheben wird, ist noch unklar.