An der Brown University in Providence fallen Schüsse. Mindestens zwei Menschen kommen ums Leben.

Auf dem Campus der Brown University fallen Schüsse. Es gibt auch Todesopfer.

Washington - Ein Schütze hat an einer Universität in der Stadt Providence im US-Bundesstaat Rhode Island zwei Menschen getötet und mindestens acht weitere angeschossen. Die Verletzten befänden sich in kritischem Zustand, sagte Bürgermeister Brett Smiley auf einer Pressekonferenz. Der Täter sei noch auf der Flucht.

Die Brown University hatte zuvor mitgeteilt, dass es infolge von Schüssen mehrere Opfer gebe. Die Universität gehört zur sogenannten „Ivy League“, den Elite-Universitäten im Nordosten der USA.

Die Hintergründe der Schüsse an der Universität blieben zunächst noch unklar. Zunächst hatte es am Samstag (Ortszeit) Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Auch US-Präsident Donald Trump hatte dies auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das stellte sich aber als falsch heraus.

Die südlich von Boston gelegene Stadt Providence hat rund 200.000 Einwohner und ist die Hauptstadt des US-Bundesstaats Rhode Island.