Nach den Schüssen in einer Shishabar in Göppingen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ein Mann stirbt, zwei weitere werden lebensgefährlich verletzt. Noch ist der Täter nicht gefasst.

Tödliche Schüsse in Göppingen stammen aus Maschinenpistole

Nach Schüssen in einer Bar in Göppingen ist ein Mann gestorben. Nach dem Verdächtigen wird weiter gefahndet.

Göppingen - Die tödlichen Schüsse in einer Bar in Göppingen sind wohl aus einer Maschinenpistole abgegeben worden. Dies teilten Sicherheitskreise der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ über die Art der Waffe berichtet. Die Ermittler fahnden weiter nach dem Täter. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm kündigte eine Pressemitteilung über den Stand der Ermittlungen für den Lauf des Tages an.

Tatort der tödlichen Schüsse sei eine Shishabar im Südosten von Göppingen gewesen, sagte ein Pressesprecher. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch den flüchtigen Täter schließt die Polizei bislang aus.

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Bar geschossen: Ein 29-Jähriger wurde tödlich verletzt und starb kurz darauf, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Zwei weitere Männer wurden angeschossen und kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser. Eine Sonderkommission namens „Kurz“ wurde eingerichtet.