Ein Pannenhelfer wird bei einem Arbeitseinsatz zwischen einem Lkw und dem dazugehörigen Anhänger eingequetscht. Was über den tragischen Unfall auf der A4 bekannt ist.

Ein Pannenhelfer starb auf tragische Weise bei einem Arbeitsunfall auf der A4 in der Nähe von Gera. (Symbolbild)

Töppeln - Ein Pannenhelfer ist bei einem Arbeitsunfall auf der A4 auf tragische Weise gestorben. Der 38-Jährige habe hinter dem Führerhaus eines Lkw gestanden, als der dazugehörige Anhänger auf ihn zugerollt sei, teilte die Polizei mit. Demnach konnte der Pannenhelfer dem Anhänger nicht mehr ausweichen und starb noch am Unfallort.

Die 31 Jahre alte Lkw-Fahrerin hatte den Helfer auf der Höhe von Töppeln wegen einer technischen Panne gerufen. Demnach hatten sich das Führerhaus und der Anhänger getrennt. Die Fahrerin blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A4 musste im Unfallbereich fast fünf Stunden voll gesperrt werden.