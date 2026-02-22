Am Samstagabend kam es auf der A24 bei Kremmen im Landkreis Oberhavel zu einem schweren Unfall mit einem Todesopfer. (Symbolbild)

Kremmen - Bei einem Verkehrsunfall und einem missglückten Überholmanöver ist auf der A24 bei Kremmen im Landkreis Oberhavel ein 52 Jahre alter Kleintransporter-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, scherte am Samstagabend ein 20 Jahre alter Autofahrer nach links aus, um zu überholen. Dabei übersah er aber einen anderen Wagen auf dem linken Fahrstreifen. Der 20-Jährige brach den Überholvorgang abrupt ab. Sein Auto kollidierte dabei mit dem voraus fahrenden Kleintransporter des 52-Jährigen.

Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Seitenschutzplanke, kippte dann auf die linke Seite und kam zum Stillstand, wie die Polizei schilderte. Das Auto eines 83-Jährigen, der zuvor auf dem linken Fahrstreifen fuhr, prallte dann auf den liegengebliebenen Kleintransporter. Der 52 Jahre alte Fahrer darin überlebte trotz Reanimation nicht. Der Senior und der 20 Jahre alte Autofahrer seien leicht verletzt worden, hieß es.

Auf der A24 kam es wegen des Unfalls in Fahrtrichtung Berlin zu einer stundenlangen Sperrung. Die Karambolage ereignete sich zwischen der Tank- und Raststätte Linumer Bruch-Süd und der Anschlussstelle Kremmen in Richtung Havelland. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 80.000 Euro geschätzt. Ein Sachverständiger unterstützt die Ermittlungen der Polizei.