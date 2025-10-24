Ein maskierter Mann greift in Bremen eine Mutter und ihren Sohn an. Die Polizei fahndet danach europaweit nach dem Ex-Partner der Frau - und findet ihn ganz in der Nähe.

Bremen - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30-Jährige in Bremen ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Es handelt sich um einen Ex-Lebensgefährten der Frau. Zielfahnder hätten den Mann im Stadtgebiet Bremen festgenommen, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige habe sich nach eigenen Angaben gerade mit seinem Anwalt auf den Weg zur Polizei machen wollen. Er steht unter Verdacht, seine ehemalige Lebensgefährtin erstochen zu haben.

Ex-Partner soll Frau mit Messerstichen getötet haben

Der maskierte Mann soll am vergangenen Sonntag im Bremer Stadtteil Obervieland mit einem Messer auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn eingestochen haben. Beide wollten gerade ihr Wohnhaus verlassen. Die 30-Jährige starb noch am Tatort. Der Junge kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Täter ergriff die Flucht. Die Behörden erwirkten einen Europäischen Haftbefehl und fahndeten international nach dem Verdächtigen. Schließlich nahmen sie den Gesuchten in Bremen fest.

Nach Angaben der Ermittler haben der Verdächtige und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handle es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen. Zu den Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben.