Ein Motorradfahrer kommt auf einer Landstraße von der Fahrbahn ab und wird dabei so schwer verletzt, dass er später stirbt. Die Ursache ist noch unklar.

Tödlicher Motorradunfall in Hessisch Oldendorf

Hessisch Oldendorf - Ein Motorradfahrer ist von einer Landstraße abgekommen und später gestorben. Der 71-Jährige kam am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab, fuhr durch einen Graben und blieb anschließend verletzt auf einem Feld liegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Unfallopfer sei in Hessisch Oldendorf bei Hameln mit zwei Freunden für eine Motorradtour unterwegs gewesen. Er sei noch vor Ort gestorben, teilten die Beamten mit. Die Landstraße war wegen des Unfalls zeitweise voll gesperrt.