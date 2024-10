In einer Unterkunft in Leipzig streiten zwei Obdachlose wegen des Schnarchens eines dritten Mannes. Die Auseinandersetzung eskaliert. Ein 43-Jähriger wird erdrosselt. Nun beginnt der Mordprozess.

Leipzig - Gut sechs Monate nach einem tödlichen Streit in einer Unterkunft für Obdachlose in Leipzig steht ein 25-Jähriger vor Gericht. Der Mordprozess gegen den Ukrainer beginnt am Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht. Laut Anklage soll der Mann einen 43-Jährigen im April dieses Jahres in einem Container am Hauptbahnhof erdrosselt haben.

Demnach soll es zwischen dem Angeklagten und dem Opfer einen Streit über einen dritten Obdachlosen gegeben haben, der ebenfalls in der Unterkunft schlafen wollte. Der Angeklagte soll den dritten Mann nicht in dem Container geduldet haben, weil dieser angeblich zu laut schnarche. Der Mann hatte die Unterkunft längst verlassen, als der Streit der beiden anderen Männer eskaliert. Laut Anklage soll der 25-Jährige sein Opfer erst verprügelt und anschließend mit einem Kabel erdrosselt haben.

Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage bis 22. November angesetzt.