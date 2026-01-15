Auf dem Messedamm kommt es zu einem schweren Unfall. Dort wird ein Motorrad von einem Lkw angefahren. Der Biker oder die Bikerin stirbt. Der Messedamm ist gesperrt.

Die Abfahrten der A100 und der A115 sind nach dem Unfall gesperrt. (Symbolbild)

Berlin - Auf dem Messedamm in Berlin-Westend ist ein Motorrad von einem Lkw erfasst worden - der Unfall endete tödlich. Der Fahrer oder die Fahrerin des Motorrads kam am Nachmittag ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Messedamm, an der Ecke Halenseestraße.

Die Unfallstelle ist gesperrt. Von der Sperrung betroffen sind auch die Abfahrten der A100 und A115 am Dreieck Funkturm. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt, auch nicht zur Identität und zum Geschlecht der tödlich verunglückten Person.