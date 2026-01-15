Auf dem Messedamm kommt es zu einem schweren Unfall. Eine Frau mit Roller wird von einem Laster erfasst. Schnell eilen Menschen zu Hilfe. Vergeblich.

Berlin - Auf dem Messedamm in Berlin-Westend ist eine Roller-Fahrerin von einem Lkw erfasst worden und gestorben. Nach Angaben der Polizei eilten Unfallzeugen herbei und befreiten die Frau, die unter den Laster geraten war. Sie unternahmen sofort Reanimationsversuche, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehr und Polizei seien ebenfalls schnell vor Ort gewesen und hätten die Rettungsversuche fortgesetzt. Vergeblich. Die Frau starb noch am Unfallort.

Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus, wie es hieß. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Alter der Beteiligten. Polizisten sicherten vor Ort Spuren, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Zunächst hatte die Polizei von einem Unfall mit einem Motorrad gesprochen.

Stau rund um Funkturm

Nach ersten Erkenntnissen fuhren Lastwagen und Roller zunächst auf etwas gleicher Höhe und wollten am Messedamm nach rechts abbiegen, so der Polizeisprecher. Nach Aussagen von Zeugen soll die Frau dann aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Roller verloren haben. Sie habe versucht, das Fahrzeug wieder aufzurichten. Dabei soll sie der Lastwagen erfasst haben.

Die Unfallstelle blieb bis in den Abend gesperrt. Es kam in dem Bereich zu Stau. Von der Sperrung betroffen sind auch die Zufahrten der A100 und A115 am Dreieck Funkturm. Wer die Autobahn verlassen wollte, konnte dies laut Polizei.