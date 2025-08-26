Rund 150 Fahrgäste blieben unverletzt, doch für den Autofahrer gab es keine Rettung. Was über den Unfall bisher bekannt ist.

Bremen - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Zug an einem Bahnübergang in Bremen ums Leben gekommen. Der 19-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Die rund 150 Fahrgäste im Zug seien körperlich nicht verletzt. Mehrere Zeugen erlitten jedoch einen Schock und wurden von Seelsorgern betreut.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben heute Morgen gegen 7.25 Uhr im Stadtteil Burglesum. Wie es zu dem Zusammenstoß an dem beschrankten Bahnübergang kam, ist noch unklar. Ermittler prüfen, ob die Schranke zum Zeitpunkt des Unfalls geöffnet war. Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften vor Ort.

Die Strecke zwischen Bremen-Burg und Bremen-Oslebshausen wurde nach Angaben der Deutschen Bahn gesperrt. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen. Zwischen Osterholz-Scharmbeck und Bremen Hauptbahnhof wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.