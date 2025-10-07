Am Montag starb bei einem Unfall mit drei Lastwagen ein Lkw-Fahrer. Die Fahrbahn wurde ebenfalls beschädigt. Für Reparaturarbeiten wird die Autobahn 13 am Mittwoch Richtung Berlin gesperrt.

Lübbenau - Nach dem Auffahrunfall mit einem toten Lkw-Fahrer müssen sich Autofahrer auf der Autobahn 13 auf weitere Einschränkungen bei Lübbenau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) einstellen. Um die Fahrbahn zu reparieren, wird die Fahrbahn am Mittwoch Richtung Berlin von 8.00 Uhr bis voraussichtlich 18.00 Uhr gesperrt, hieß es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes. Der Verkehr werde demnach an der Anschlussstelle Lübbenau abgeleitet. An der Auffahrt Duben könne wieder auf die A13 gefahren werden.

Laut Polizei fuhr am Montagmorgen bei Lübbenau ein Lkw auf einen Autotransporter im Stauende auf. Dieser wurde demnach auf einen mit Speiseöl beladenen Tanklaster geschoben. Der Autotransporter fing den Angaben zufolge nach der Kollision an zu brennen, das Feuer ging auf den aufgefahrenen Lkw über. Dessen Fahrer starb eingeklemmt in der Fahrzeugkabine. Die anderen beiden Fahrer sind laut Polizei nur leicht verletzt. Mehrere tausend Liter Speiseöl liefen auf der Autobahn aus.