Ein Lkw kippt auf der A38 um. Die Rettungskräfte können nichts mehr für den Fahrer tun. Nun laufen die Aufräumarbeiten.

Wieso es dazu kam, ist laut Polizei noch unklar. Ein Unfall oder ein medizinischer Notfall seien möglich. (Symbolbild)

Heringen/Helme - Die Autobahn 38 in Richtung Leipzig ist nach einem tödlichen Unfall zwischen den Anschlussstellen Heringen/Helme und Berga teilweise gesperrt. Am Morgen war dort ein Lkw umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der 56-jährige Fahrer starb noch vor Ort.

Der Lastzug hatte 24 Tonnen Glas geladen, die sich über die Fahrbahn und den angrenzenden Grünstreifen verteilten. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis in den Nachmittag hinein andauern, wie es hieß. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 310.000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Ob ein Zusammenstoß oder ein medizinischer Notfall des Mannes der Grund war, ist bislang noch ungeklärt.