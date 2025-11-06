Ein Lastwagenfahrer fährt an einem Stauende auf einen Sattelzug auf. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Der Verkehr in Richtung Hamburg kommt ins Stocken.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Bremen wurde ein Lastwagenfahrer tödlich verletzt. (Symbolbild)

Stuhr - Auf der Autobahn 1 ist bei Bremen ein Lastwagenfahrer tödlich verunglückt. Der Mann fuhr laut Polizei am Ende eines Staus zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum auf einen Sattelzug auf. Die Identität des Mannes stand zunächst nicht fest.

Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war am Nachmittag voll gesperrt; der Verkehr wurde im Dreieck Stuhr von der Autobahn geleitet. Wahrscheinlich werde die Sperrung bis in den Abend dauern, hieß es.