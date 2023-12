Brandenburg/Wollin - Ein Mensch ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 2 gestorben, zwei weitere sind verletzt. Die drei Personen waren in einem Transporter unterwegs, als der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Wollin (Landkreis Fläming) die Kontrolle über den Wagen verlor und in die Leitplanke krachte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Diese Schutzplanke bohrte sich in das Innere des Wagens. Der Beifahrer wurde tödlich verletzt. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer erlitten teils schwere Verletzungen. Weshalb der Fahrer die Kontrolle über den Transporter verlor, ist noch unklar. Auch zu den Betroffenen Personen könne man noch keine Angaben machen, so der Sprecher. Die Autobahn war bis in den frühen Abend hinein gesperrt.