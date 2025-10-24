Am Morgen kommt ein Autofahrer von der Straße ab – sein Wagen prallt gegen einen Baum. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Gehrde - Ein Autofahrer ist in Gehrde (Landkreis Osnabrück) nach einem Verkehrsunfall gestorben. Er war am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn aus dem Wrack. Mehrere Reanimationsversuche blieben den Angaben zufolge erfolglos.