Schwerer Unfall bei Herzlake: Ein Mensch stirbt, zwei werden verletzt. Die Bundesstraße bleibt gesperrt.

Die B213 war nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt.

Herzlake - Bei einem Unfall mit einem Lkw, einem Transporter und einem Auto auf einer Bundesstraße bei Herzlake (Landkreis Emsland) ist ein Mensch gestorben. Zudem gab es zwei Verletzte, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bundesstraße 213 wurde in beide Richtungen gesperrt, soll aber noch im Laufe der Nacht freigegeben werden.

Zum Unfallhergang machten weder Feuerwehr noch Polizei Angaben. Auch nähere Informationen zu den Unfallbeteiligten waren nicht bekannt.