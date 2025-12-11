Gransee - Ein 31-Jähriger ist in Gransee (Landkreis Oberhavel) mit seinem Wagen gegen eine Hauswand gefahren und dabei tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann auf der Bundesstraße 96 in Richtung Fürstenberg, als er mit seinem Auto in Höhe Seilershof rechts von der Straße abkam. Der Polizei zufolge starb der Mann trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Die Ursache für den Unfall am späten Mittwoch kurz vor Mitternacht ist bisher unbekannt.