Hannover - Eine Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Hannover von einem Auto erfasst worden und infolge des Zusammenpralls ums Leben gekommen. Kurz nach dem Unfall sei die auf der Straße liegende Frau noch von drei weiteren Autos überfahren worden, teilte die Polizei mit. Die Identität der Frau, die am Dienstagabend an der Unfallstelle starb, war zunächst ungeklärt. Weitere Verletzte außer ihr gab es nicht.