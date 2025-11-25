Ein Lkw biegt ab – ein Mensch auf einem Fahrrad verliert dabei sein Leben. Der Unfall bringt den Verkehr nahe der Stadtautobahn A100 vorerst zum Stillstand.

Berlin - Ein Fahrradfahrer ist nahe der A100 in Berlin-Neukölln von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben. Der Mann starb nach Angaben eines Polizeisprechers noch am Unfallort. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Es ist der 35. Mensch, der in diesem Jahr im Berliner Straßenverkehr ums Leben kam. Der Lkw sei von der Oberlandstraße auf die Autobahn abgebogen, hieß es. Auch der Radfahrer kam laut Polizei aus der Richtung.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Aktuell ist die Stadtautobahn in Richtung Süden zwischen der Auffahrt Oberlandstraße und der Holzmannstraße vollständig gesperrt.