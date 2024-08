Ein Fußgänger und ein Reisebus sind an dem Unfall auf der A4 beteiligt gewesen

Bautzen - Nach einem tödlichen Unfall ist die Autobahn 4 in Richtung Görlitz bei Bautzen gesperrt. Auch bei dem Tunnel Königshainer Berge gibt es Verkehrseinschränkungen.

An dem Unfall in der Nacht auf Dienstag waren den Angaben der Polizei zufolge ein Reisebus und ein Fußgänger beteiligt. Der Mann kam dabei ums Leben. Seine Identität sei bislang unbekannt, so die Polizei. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar.

Die A4 ist zwischen Bautzen West und Ost in Fahrtrichtung Görlitz gesperrt.

Sattelzug bleibt liegen: Tunnel Königshainer Berge gesperrt

Nur wenige Stunden später ist eine weitere Stelle der A4 in Richtung Görlitz gesperrt worden. Ein Sattelzug sei aufgrund von Getriebeproblemen im Tunnel Königshainer Berge liegen geblieben, so die Polizei. Der Tunnel sowie die Anschlussstelle Nieder Seifersdorf sind derzeit gesperrt.