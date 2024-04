Nach einem Unfall erliegt ein 61-jähriger Rollerfahrer seinen schweren Verletzungen. War ein Autofahrer schuld an dem tödlichen Zusammenstoß?

Osterholz-Scharmbeck - Nach dem tödlichen Unfall eines 61-jährigen Rollerfahrers im Landkreis Osterholz sucht die Polizei nach Zeugen und Beweisen. Eine Obduktion ergab, dass der Mann seinen Unfallverletzungen erlag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Autofahrer soll den Roller am frühen Montagmorgen übersehen haben. Der 42-Jährige erfasste mit seinem Wagen den Rollerfahrer, der in einen Wassergraben geschleudert wurde. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfallfahrer flüchtete zunächst, die Polizei konnte ihn später aber finden und nahm ihn fest. Er soll Drogen und Alkohol konsumiert haben. Die Ermittler suchen nun unter anderem nach dem Helm des Rollerfahrers, der möglicherweise von einem anderen Wagen mitgeschleift wurde.