Er kommt mit seinem Auto von der Straße ab und prallt gegen einen Baum: In Tempelhof-Schöneberg ist ein Autofahrer tödlich verunglückt.

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Das Auto sei kurz vor Mitternacht auf dem Mariendorfer Damm von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit. Die Unfallursache war zunächst unklar. Zur Bergung war die Straße vorübergehend gesperrt.