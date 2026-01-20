Über Scheinfirmen und in Schiffscontainern versteckt wurden laut Ermittlungen große Mengen Marihuana aus Kanada nach Deutschland geschmuggelt. Vor Gericht geht es um mehr als sieben Tonnen.

Berlin - In einem Prozess um mehr als sieben Tonnen Marihuana kommen am Dienstag (9.30 Uhr) zehn Männer vor Gericht. Mehrere der 27- bis 51-Jährigen sollen sich im Jahr 2023 zu einer Bande zusammengeschlossen haben, um mit Hilfe von Scheinfirmen Marihuana aus Kanada nach Deutschland zu schmuggeln. Die Drogen seien überwiegend auf dem Seeweg in Schiffscontainern zwischen Holzlieferungen versteckt gewesen.

Die Gruppierung soll zwischen August 2023 und November 2024 sieben Lieferungen mit einem Gewicht von 7.700 Kilogramm Marihuana erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass fünf der Angeklagten Handelserlöse in Höhe von rund 23,4 Millionen Euro erwirtschaftet hätten.

An der Spitze der Gruppierung habe laut Ermittlungen ein 47-Jähriger gestanden. Er sei unter anderem für die Beschaffung von Marihuana verantwortlich gewesen. Ein anderer Angeklagter habe Tarnfirmen in Brandenburg geführt, um so den Anschein legaler Holzlieferungen zu erwecken. Die Anklage lautet auf Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz beziehungsweise Beihilfe dazu. Für den Prozess sind bislang mehr als 40 Verhandlungstage bis zum 30. Juli terminiert.