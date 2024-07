Verden - Der neue Stürmer Keke Topp hat ein erfolgreiches Debüt für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen gegeben. Beim 2:0 (1:0)-Testspiel-Erfolg gegen den Oberligisten FC Verden 04 schoss der 20 Jahre alte Neuzugang vom FC Schalke 04 das zweite Bremer Tor (65. Minute).

Den ersten Treffer hatte Oliver Burke schon in der zweiten Minute erzielt. Der Schotte spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Birmingham City. Ob er in diesem Jahr bei Werder bleibt, ist noch offen.

Der gebürtige Bremervörder Topp spielte bereits in der Jugend für die Bremer und kehrte in diesem Sommer für eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro aus Gelsenkirchen zurück. Testspiel-Gegner Verden wird von dem langjährigen Werder-Stürmer Frank Neubarth trainiert.