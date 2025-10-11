In der Frauenfußball-Bundesliga gibt es am Samstag gleich besondere Spiele. Den Klassiker Wolfsburg gegen Bayern - und das Duell zweier Nordrivalen vor mehr als 30.000 Fans.

Der Klassiker des deutschen Frauenfußballs: Bayern München gegen den VfL Wolfsburg - hier beim Supercup-Finale im August.

Wolfsburg - Im Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga treffen an diesem Samstag der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München aufeinander. Seit 2013 hat es bei den Frauen keinen anderen deutschen Meister mehr gegeben als einen der beiden Clubs. Auch jetzt stehen Vizemeister Wolfsburg und Titelverteidiger München wieder mit der gleichen Punktzahl (13) und der gleichen Tordifferenz (plus 13) an der Spitze der Tabelle. Anpfiff in der Volkswagen Arena ist um 15.00 Uhr (MagentaSport/DAZN).

Der große Unterschied vor diesem Topspiel ist: Die Bayern kassierten zuletzt in der Champions League ein 1:7-Debakel beim FC Barcelona. Der VfL dagegen verschaffte sich mit einem überraschend deutlichen 4:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain viel Selbstvertrauen.

Ebenfalls am Samstag findet in der Frauen-Bundesliga ein weiteres Spiel mit großem Zuschauerinteresse statt. Vor mehr als 30.000 Zuschauern treffen die Nordrivalen Werder Bremen und der Hamburger SV im Weserstadion aufeinander. Anpfiff ist um 17.45 Uhr. Im ARD-Fernsehen wird das Nordderby und nicht das Topspiel in Wolfsburg live übertragen.