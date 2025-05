Seit 1971 schützen die Außentore des kleinen Sperrwerks Abbenfleth bei Stade verlässlich vor Sturmfluten. Jetzt steht eine Sanierung an.

Stade - Mit großem Aufwand werden die Außentore des kleinen Sperrwerks Abbenfleth bei Stade saniert. Dafür wurde das erste Tor bereits am Dienstag, das zweite am Mittwoch per Mobilkran ausgebaut. „Wir haben das etwas vorgezogen und es hat wegen des Niedrigwassers gut geklappt“, sagte Bauleiter Arne Cohrs vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

Die 10,6 mal 7,3 Meter großen und 25 Tonnen schweren Stahlgiganten werden in den kommenden Monaten umfassend gereinigt, auf Schäden kontrolliert und repariert. Seit 1971 schützen sie vor Sturmfluten. Auch eine Erneuerung der Korrosionsschutzbeschichtung wegen des salzigen Nordseewassers ist geplant. Saniert wird vor Ort in Abbenfleth.

Der Zugang zum Sperrwerk ist aufgrund der Arbeiten bis August aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. Die Rückkehr der Tore ist für Anfang September geplant. Der Küstenschutz durch das Sperrwerk bliebe auch während der Arbeiten gewährleistet, betonte Cohrs. Während des Ausbaus war das Sperrwerk der Abbenflether Süderelbe für die anliegenden Sportbootvereine gesperrt.